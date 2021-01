Milan: Tomori è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero

Il Milan è sicuramente una tra le società di Serie A più attiva in questo mercato invernale. La prima posizione in classifica va difesa e lo scudetto non è più una parola impronunciabile, quindi ecco che la dirigenza rossonera sta facendo davvero di tutto per regalare a Pioli tutto il necessario per lottare fino alla fine del campionato.

Con l’arrivo di Fikayo Tomori, il Milan completa la difesa col terzo acquisto di gennaio: dopo Meitè e Mandzukic, ecco il difensore ex Chelsea.

Il Diavolo ha regolarmente depositato in Lega il contratto del classe ’97, che arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il giocatore arriverà oggi a Milano per svolgere le visite mediche di rito e legarsi al Milan, con cui disputerà la seconda metà di stagione.

Non perdono tempo i rossoneri che hanno l’obiettivo di convocarlo e metterlo a disposizione di Pioli già per la partita contro l’Atalanta, prevista sabato alle 18.

OMNISPORT | 22-01-2021 10:43