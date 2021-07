Milan, trattativa ai dettagli per un gioiellino brasiliano

È un Milan sempre più scatenato quello che, negli ultimi giorni, sta definendo la propria rosa per il 2021/22 a suon di acquisti.

Dopo Maignan, Giroud e Ballo-Tourè infatti il club rossonero ora è pronto a chiudere un’altra importante trattativa di mercato con un giovane sudamericano dall’indiscusso talento e dal sicuro avvenire.

Il colpo riguarda un giocatore che, al fianco dell’ex attaccante del Chelsea e di Zlatan Ibrahimovic, andrebbe a completare le rotazioni del Milan in attacco, reparto in cui Maldini e Massara sono convinti che l’ultimo innesto debba essere un profilo in grado di portare freschezza, vivacità e faccia tosta.

Su questa base, i dirigenti di via Aldo Rossi sono recentemente andati all’attacco di Kaio Jorge, stellina classe 2002 del Santos sul quale più big europee hanno messo gli occhi negli ultimi mesi.

Il pressing del “Diavolo”, come riportato da diverse testate, si sarebbe rivelato vincente visto che il nativo di Olinda avrebbe definitivamente deciso di sposare il progetto del club meneghino il quale, dopo aver trovato l’intesa di massima col suo agente Bertolucci, per chiudere l’affare ora dovrà solo trattare col Santos.

La società carioca vorrebbe evitare di perdere il proprio gioiello a parametro zero (il suo contratto è in scadenza a dicembre) e quindi vorrebbe provare a incassare il più possibile dalla sua cessione. Le richieste dei bianconeri, dunque, ammontano al momento attorno ai 10 milioni di euro, una somma che il Milan (viste anche le elevate commissioni da pagare all’entourage per completare il trasferimento) cercherà di limare facendo leva sulla volontà del giocatore.

Quest’ultimo, accostato anche a Napoli e Juventus negli scorsi giorni, vorrebbe quanto prima sbarcare a Milano per allungare la lista dei tanti talenti brasiliani che coi colori rossoneri hanno spiccato il volo e scritto importanti pagine di storia tanto in Italia quanto nelle competizioni di tutto il continente.

