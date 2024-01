Milan: tutti pazzi per Alex Jimenez, ma il Real ha l’ultima parola sul suo riscatto

Il 18enne terzino spagnolo ha brillato per tecnica e personalità nella gara di debutto contro il Cagliari: per tenerlo il club deve investire 5 milioni, ma i blancos hanno il diritto di recompra

03-01-2024 17:22

Alex Jimenez ha stregato i tifosi del Milan nella partita contro il Cagliari, che ha segnato il suo esordio con la maglia rossonera: in soli 80’ il terzino spagnolo ha mostrato qualità e personalità, conquistando i milanisti che ora chiedono il suo riscatto. L’ultima parola sul futuro del giovane difensore sarà però del Real Madrid.

Milan, esordio brillante per Alex Jimenez

Lanciato titolare sulla fascia destra da Stefano Pioli, Alex Jimenez non ha deluso. Il terzino classe 2005 arrivato in estate in prestito dal Real Madrid ha mostrato doti atletiche e tecniche importanti contro il Cagliari in Coppa Italia, nella sua partita d’esordio con la maglia del Milan. Jimenez è sembrato tutt’altro che un debuttante, mettendo in campo una personalità fuori dal comune per un ragazzo di soli 18 anni e conquistando così i tifosi del Milan.

Jimenez celebra su Instagram il debutto col Milan

Jimenez ha poi voluto celebrare il suo esordio con la maglia del Milan al Meazza con un post su Instagram: oltre alle foto di una serata magica, il giovane spagnolo ha pubblicato un messaggio molto apprezzato dai tifosi rossoneri. “Giornata da sogno per me, in cui ha esordito da titolare in questo grande club e in uno dei campi con più storia del calcio – ha scritto Jimenez -. Volevo ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia riposta in me”.

Milan, riscatto Jimenez: il Real ha diritto di recompra

In Jimenez il Milan potrebbe aver trovato un’alternativa importante per la fascia destra difensiva. Sul web sono in molti a chiedere che il club rossonero eserciti il riscatto del cartellino del giovane spagnolo: per acquisirlo in via definitiva servono 5 milioni di euro. Una cifra che il Milan è pronto a investire, ma che potrebbe non bastare per trattenere Jimenez: all’atto del prestito, infatti, il Real Madrid ha inserito una clausola per la recompra. Non si conosce la cifra esatta, ma con un rilancio i blancos potrebbero riportare a casa Jimenez: per il Milan, a quel punto, l’operazione risulterebbe vantaggiosa solo sul piano economico.