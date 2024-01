Pagelle Milan-Cagliari 4-1: c'è anche Jovic! Jimenez piacevole scoperta. Radunovic da incubo

Top e flop della partita Milan-Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024: Theo Hernandez confeziona due cioccolatini che Jovic trasforma in oro. Bene i giovani rossoneri tra cui Jimenez e Traoré. Radunovic è una piaga per i sardi.

02-01-2024 22:58