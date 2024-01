Milan-Cagliari, moviola: 25 falli, 3 ammoniti e cosa ha combinato il Var

La prova dell’arbitro Prontera a San Siro analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, il fischietto bolognese supera il test

03-01-2024 06:07

Ha scelto un arbitro giovane ed emergente il designatore Rocchi per la gara di coppa Italia tra Milan e Cagliari. Prontera di Bologna è già però al decimo gettone stagionale complessivo, il secondo in Coppa Italia. In carriera Prontera ha al suo attivo in carriera 10 direzioni in Coppa Italia, con 42 ammonizioni, 1 espulsione per doppio cartellino giallo e 3 calci di rigore concessi ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Prontera con le due squadre

Prontera ha diretto una sola volta il Milan e fu un successo (3-2 a San Siro contro il Verona nella stagione 2021-2022). Sono invece 3 le gare ufficiali dirette dal fischietto di Bologna con il Cagliari protagonista. In questo caso, il bilancio è di 2 vittorie (2-1 alla Domus nella Coppa Italia 2020-2021 contro il Verona e 2-1 nella Serie A 2021-2022 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta) e 1 pareggio (1-1 alla Domus contro il Sudtirol nella Serie B 2022-2023).

Prontera ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Margani, con Dionisi IV uomo, Gariglio al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori, nessuno della squadra di Pioli: Di Pardo, Deiola, Azzi. Recupero: 1′ pt, 3′ st

Milan-Cagliari, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 7’ check velocissimo del VAR per un possibile tocco di mano di Simic in area. Nulla di fatto, si prosegue. Al 29’Jovic approfitta di un errore di un difensore del Cagliari, e supera Radunovic. Velocissimo silent check del VAR, ma la rete è regolare.

Per Cesari serata tranquilla per Prontera

Promosso in Milan-Cagliari Prontera dall’esperto di Mediaset, Graziano Cesari, che a Canale 5 dice: “Finalmente c’è stata una serata molto tranquilla, 25 falli, 3 ammoniti. Non è mai un allenamento, ma è stata una serata tranquilla”.