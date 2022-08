Milan, ufficiale la cessione di Roback

31-08-2022 12:15

Emil Roback cambia maglia. Il promettente centravanti scandinavo, infatti, è stato ceduto dl Milan in prestito al Nordsjælland, squadra della Superligæn in cui l’ex Hammarby proverà a mettere in mostra le sue qualità più di quanto fatto coi rossoneri.

“Ho visto una squadra fantastica che è conosciuta come la più giovane d’Europa ed è in testa alla classifica del campionato. […] È sempre stata una squadra difficile da affrontare. Inoltre, conosco Ben Engdahl dai tempi in cui ero in Svezia e mi ha detto che è un buon club in cui stare. Quindi, tutto sommato, sono molto entusiasta di essere passato al Nordsjælland” ha dichiarato Roback ai canali ufficiali del club.

L’attaccante vestirà la divisa numero 38 e, qualora facesse bene, potrebbe aver modo di restare con la compagine danese per via del diritto di riscatto di circa 2 milioni che sarebbe stato inserito nell’operazione in favore del Nordsjælland.