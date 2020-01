Milan, ufficiale la doppia novità in porta

Pepe Reina lascia ufficialmente il campionato di Serie A per tornare a militare nella Premier League. Ma solo fino a giugno. Il portiere spagnolo ha infatti firmato per l’Aston Villa: prestito secco dal Milan fino al termine della stagione. L’ufficialità è giunta in serata, anticipata dal tweet di “arrivederci” dell’ex napoletano ai tifosi rossoneri: "Grazie! Ci rivediamo a luglio…" ha scritto lo spagnolo attraverso un’Instagram Story.

A stretto giro di posta il Milan ha ufficializzato l’arrivo di un estremo difensore altrettanto esperto come Asmin Begovic: il bosniaco naturalizzato canadese, classe ’87, lascia il Bournemouth a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Quello di Begovic, che in passato ha militato anche ne Chelsea tra il 2015 e il 2017, è il terzo acquisto del gennaio rossonero dopo quelli di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer.



SPORTAL.IT | 13-01-2020 20:44