07-06-2022 14:06

Il Milan è in cerca del grande colpo di mercato sulla trequarti, di un giocatore di tecnica e personalità che possa aggiungere qualità al reparto offensivo di Stefano Pioli. Mentre insegue Charles De Ketelaere – talento del Bruges e obiettivo numero uno di Maldini – e monitora la situazione riguardante Domenico Berardi del Sassuolo, però, il Milan mette a segno un colpo accolto molto bene dai tifosi rossoneri, riguardante il rientro in organico di un giovane centrocampista.

Milan, Pobega rientra dal prestito al Torino

Parliamo di Tommaso Pobega, mediano reduce da un ottimo campionato in prestito al Torino: con i granata il 22enne di Trieste ha segnato 4 gol e firmato 3 assist, dimostrandosi un giocatore ormai maturo anche per un club come il Milan. La dirigenza rossonera ne è convinta, ha già contattato il giocatore comunicandogli che nella prossima stagione non verrà mandato in prestito.

Il Milan prepara l’aumento per Pobega

Non solo: secondo quanto twittato dal giornalista della Gazzetta Nicolò Schira per Pobega è previsto un prolungamento di contratto fino al 2026 con aumento dello stipendio a 1 milione di euro più bonus.

Per i tifosi del Milan Pobega sostituirà Bakayoko

Il Milan, insomma, è deciso a puntare su Pobega, uno dei prodotti del vivaio rossonero, e i tifosi sono ben felici di ciò. “Bene così, Pobega ritorna al Milan: il ragazzo ha dimostrato di valere”, commenta felice su Facebook Salvo. “È il sostituito naturale di Bakayoko, solo che Pobega è più forte”, aggiunge Teo. “Se lo inseriamo al posto di Bakayoko abbiamo fatto un salto in avanti”, concorda Mario.

“Era ora che tornasse al Milan, in questa squadra Pobega ci sta benissimo”, il parere di Stefano. “Finalmente, è un ragazzo del Milan che merita di giocare in un Milan giovane e ambizioso”, scrive Fabrizio. David avrebbe invece sfruttato la buona annata di Pobega sul mercato: “Avrei provato a inserire Pobega in un’eventuale trattativa per provare a prendere Bremer. Ma non perché Pobega non mi piaccia, ma perché Bremer è un signor centrale”.