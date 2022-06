Mercato Milan: due giovani per un ulteriore salto di qualità

05-06-2022 10:23

Cambia la proprietà, da Elliott a RedBird, ma il Milan continua la sua politica sul calciomercato nello stesso modo: rinforzare la squadra con giovani dalle prospettive future alte.

Mercato Milan: i preferiti sono Zaniolo e De Ketelaere

Attualmente i rossoneri hanno nel mirino Nicolò Zaniolo e il 20enne centrocampista belga del Bruges Charles De Ketelaere: sono loro i due principali obiettivi tra i giovani, per la continuazione di una strategia che ha portato nelle file dei neocampioni d’Italia Rafael Leao e Sandro Tonali ma anche Pierre Kalulu e Alexis Saelemaekers. Con la differenza che, rispetto a questi quattro, Zaniolo e De Ketelaere hanno già un’ottima esperienza nelle coppe europee, Champions League in primis, e proprio loro sono i due profili individuati per far fare alla squadra il salto di qualità anche a livello internazionale.

Mercato Milan: complicata la trattativa per Zaniolo

Il sito della Gazzetta dello Sport stamattina fa il punto su queste due trattative. Cominciamo da quella per Zaniolo, la più complicata: il gioiellino giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Milan è pronto a inserirsi in caso di mancato accordo. Ma sono le valutazioni del calciatore da parte delle due società che sono notevolmente distanti: quella della Roma non scende sotto i 65 milioni di euro, possibilmente cash, mentre quella dei rossoneri è non più di 40, da far scendere a 25 con una contropartita tecnica, più Ante Rebic che Saelemaekers, che non convince i giallorossi.

Mercato Milan: più semplice arrivare a De Ketelaere

Meno ostico il tentativo per De Ketelaere, che del resto non nasconde l’ambizione di approdare in un top club. Al Milan servono almeno 40 milioni e, sempre secondo la rosea, l’unico sistema per ottenere uno sconto è far approdare in rossonero un altro calciatore del Bruges come Noa Lang. Gli ingaggi sono invece abbordabili per il Diavolo: 2,2 milioni per Zaniolo, 1 per De Ketelaere. Entrambi sono jolly di centrocampo, zona nella quale possono giocare in tutti i ruoli. Vista la qualità che possono dare, perché non prenderli tutti e due?