Roma, tutti voglio Zaniolo: i possibili scenari di mercato

04-06-2022 08:42

Tra i nomi caldi del calciomercato c’è anche quello di Nicolò Zaniolo. Il calciatore, classe 1999, è entrato nel mirino di diverse squadre. La Roma si andrebbe a privare di un pezzo pregiato, ma di certo permetterebbe al club di fare mercato e di avere una ingente entrata.

Roma, cosa ne sarà di Zaniolo?

Nicolò Zaniolo non rientra nella lista dei giocatori incedibili. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e fino a settembre non verrà intavolata nessuna discussione cn il club. Non ci sono tensioni o problemi con Mourinho ma una vendita così potrebbe portare soldi utili da reinvestire per acquisti in ogni ambito. Stando al prezzo fissato dal club, Zaniolo vale infatti 60 milioni, cifra al di sotto della quale sarebbe difficile andare.

Roma, se andasse via Zaniolo chi arriverebbe?

L’addio di Zaniolo permetterebbe di rafforzare il club in tutti i reparti. A livello offensivo, il club di Mourinho, ha messo gli occhi su Guedes del Valencia, che però costa circa 40 milioni. C’è interesse anche per gli esterni Farias del Colon e Solbakken del Bodo/Glimt e una possibile pista Dybala, improbabile visto il suo noto gradimento verso l’Inter ma suggestiva.

Roma, dove può andare Zaniolo

Non mancano i club interessati al giocatore della Nazionale. Su tutti Juve e Milan. Per la Juve sarebbe perfetto sia per età che per ruolo anche se preoccupa il costo elevato visto gli affari Pogba e Di Maria. Il Milan, dopo, il cambio di proprietà ha messo sul piatto 25 milioni più una contropartita (potrebbe essere Rebic), ma anche in questo caso il costo del cartellino non convince fino in fondo. Poi c’è anche il Newcastle e la prospettiva Premier, una occasione importante per l’ex Inter.