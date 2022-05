Inter e Roma: boom di abbonamenti

27-05-2022 14:52

L’entusiasmo per la Coppa Italia vinta contro i rivali di sempre della Juventus, ha attenuato la delusione di non aver vinto lo scudetto, andato ai cugini rossoneri. Tutto sommato la stagione nerazzurra non può certo dirsi fallimentare, anzi. Ed è per questo che i tifosi di fede interista hanno già risposto presente, confermando in tantissimi la loro presenza sulle tribune del Meazza anche per la prossima stagione.

I tifosi dell’Inter vogliono subito ripartire. Lo dimostrano gli oltre 15mila abbonamenti che i sostenitori nerazzurri hanno acquistato dal 18 maggio, giorno in cui è iniziata la vendita. La prima fase di vendita è stata riservata ai tifosi in possesso di prelazione, mentre invece dall’11 giugno prossimo, ci sarà un’altra lista d’attesa, composta da coloro che non erano riusciti a comprare l’abbonamento nell’ultimo anno pre-Covid. Probabile quindi che si vada verso il sold out il 20 giugno, proprio quando si aprirà la vendita libera.

Anche i tifosi giallorossi esprimono il loro attuale stato di felicità attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti per il prossimo anno: al momento sono già più di 21 mila le tessere sottoscritte. Trainante la vittoria di due giorni fa della Conference League. L’obiettivo dalle parti di Trigoria è di arrivare a quota 30mila, una cifra che manca dalla stagione 2004/05. Mourinho e un mercato di prima fascia però, potrebbero far lievitare velocemente i numeri.