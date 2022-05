Lukaku all'Inter soltanto in un caso: la prospettiva spaventa i tifosi

27-05-2022 11:58

Viste le difficoltà economiche generalizzate, i primi botti di mercato si annunciano sotto il segno del risparmio. Tutti affari a parametro zero, sia che si tratti di Juve (Di Maria, Pogba), che di Inter per la quale sono in ballo gli arrivi di Dybala e Mkhitaryan. Ma c’è un altro campione che potrebbe (ri)approdare in nerazzurro a un prezzo contenuto, magari in prestito. Si tratta di Romelu Lukaku, sempre più scontento al Chelsea.

Inter, Lukaku è pentito e vuol tornare

Il centravanti belga non ha perso occasione per ribadire quanto si sia pentito, nel corso dei messi, di essere scappato via dall’Inter subito dopo la festa scudetto. All’epoca disse che il Chelsea rappresentava il coronamento del sogno di una vita, nel frattempo il sogno è diventato quello di tornare a Milano. Per lui si è parlato anche di un interessamento del Milan, la sua priorità però è una soltanto: l‘Inter.

Il Giornale: Lautaro via per Lukaku

E i nerazzurri, riaccoglierebbero Lukaku a braccia aperte? Non proprio, perché c’è la questione relativa al maxi ingaggio dell’attaccante che creerebbe non pochi problemi. Gli aggiornamenti sulla vicenda li dà Il Giornale, che paventa anche l’ipotesi di una dolorosa cessione per far posto al ritorno di ‘Big Rom’: “Settimana prossima un legale di fiducia di Lukaku incontrerà l’Inter per capire se ci sono margini per un clamoroso ritorno. Operazione fattibile solo in caso di partenza di Lautaro Martinez (piace in Premier) e dimezzandosi l’ingaggio”.

Lukaku per Lautaro? Interisti spiazzati

La prospettiva, però, non è che intrighi più di tanto i tifosi nerazzurri. Anzi. “Cioè scusa, se viene in prestito, perché dovrebbe partire Lautaro?“, si chiede un tifoso che nel nick si ispira a Marotta. Alessandro invece sogna a occhi aperti: “Dybala-Lukaku-Lautaro. Sarebbe troppo dai, impossibile accada.. forse”. BlackDuchesse ha un dubbio: “Non capisco perché l’Inter dovrebbe acquistarlo a tali cifre per poi cedere Lautaro, non avrebbe senso (per qualità/prezzo ed età). Se ce lo “regalano” è un altro conto”. Un altro tifoso però sottolinea: “Lukaku vale 10 Lautaro, la cosa che fa rabbrividire è non ve ne rendete conto”.