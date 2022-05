26-05-2022 10:35

Messe in bacheca Supercoppa e Coppa Italia, archiviata anche la delusione per la mancata vittoria bis dello scudetto l’Inter è al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Sono ore calde per Beppe Marotta che sta disegnando l’Inter del futuro. Tra le piste più battute c’è quella che potrebbe portare a vestirsi di nerazzurro Gleison Bremer, di gran lunga il miglior difensore dell’ultima stagione in Serie A.

Non sarà facile strapparlo a Urbano Cairo, ma secondo le ultime indiscrezioni per l’affare Bremer-Inter ci sarebbe una clausola sul contratto coi granata davvero interessante. In tutti i casi, Marotta ha in mano anche delle alternative valide: una di queste arriva direttamente dalla finale di Conference League vinta ieri dalla Roma.

Mercato Inter: c’è un modo per avere Bremer low cost, i particolari