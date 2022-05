Bremer-Inter, si sblocca l'affare: ha una clausola rescissoria

26-05-2022 10:26

Gleison Bremer e l’Inter sono sempre più vicini. Il difensore del Torino potrebbe presto firmare con i nerazzurri, che da tempo monitorano il calciatore e sono pronti ad affondare il colpo. A facilitare la situazione ci sarebbe una clausola spuntata nell’ultimo rinnovo contrattuale firmato dal brasiliano con i granata. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si tratterebbe di 15 milioni di euro, una cifra bassa rispetto alle richieste avanzate dal Torino.

La clausola si attiverà da gennaio 2023, e per evitare di perdere il difensore ad una cifra così bassa, il Torino avrebbe tutte le intenzioni di cederlo in questa sessione di mercato. Difficilmente Urbano Cairo potrà ottenere i 35/40 milioni desiderati, Bremer ha lasciato intendere di volere solo l’Inter e i nerazzurri sono pronti a sferrare il colpo decisivo per battere la concorrenza.