Bastoni o Lautaro? Gli interisti scelgono chi sacrificare sul mercato

Le ultime speranze scudetto sono riposte in un clamoroso ribaltone proprio all’ultima giornata: vittoria sulla Sampdoria a San Siro e orecchie rivolte alle radioline (o, se si preferisce, occhi puntati su Dazn che trasmette Sassuolo-Milan sui telefonini), in attesa di notizie confortanti. Per i tifosi dell’Inter sarà una domenica di passione, ma nel frattempo c’è da fare i conti anche con i rumors e le indiscrezioni di calciomercato. Le ultime news non sono propriamente rassicuranti.

Inter, Bastoni salva Lautaro dalla cessione?

Il Corriere dello Sport, in particolare, ha riportato in prima pagina la notizia del possibile sacrificio di Bastoni, uno dei giovani più promettenti della rosa nerazzurra oltre che della stessa nazionale italiana, per far cassa e consentire al club un importante utile di bilancio. La cessione del difensore, che piace tantissimo al Tottenham dell’ex Conte, consentirebbe inoltre di “evitare” l’addio di Lautaro Martinez, che ha estimatori in Spagna. Insomma, o l’uno o l’altro: tenerli entrambi, almeno per il quotidiano diretto da Zazzaroni, è estremamente difficile.

Inter, la soluzione per evitare addii illustri

In realtà una possibile soluzione ci sarebbe: vendere qualcun altro e trovare così i milioni che servono per ripianare i bilanci e consentire l’utile chiesto da Zhang. A esporla è il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi: “Se Marotta, Ausilio e Baccin lavoreranno bene in uscita e venderanno bene Pinamonti, De Vrij e forse Dumfries, può benissimo essere risolto tutto così senza sacrificare nessun big come Bastoni, interista, che non ci pensa minimamente a lasciare Milano. Diverso il discorso se arrivasse un’offerta irrinunciabile. Ma a oggi non ne sono arrivate”.

Il sondaggio tra interisti: Bastoni o Lautaro?

Il giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, ha invece lanciato un sondaggio su Twitter: “Se (sottolineo se) davvero Marotta fosse costretto a sacrificare uno tra Bastoni e Lautaro Martinez per poi fare mercato, chi preferireste ceduto?”. Votanti totali 307: il sacrificato sarebbe l’argentino (56,4%) rispetto all’italiano (43,6%). Scrive Andrea: “Bastoni è fondamentale per la manovra dell’Inter tanto quanto Brozovic o De Vrij“. VanPelt è di un’altra opinione: “Lautaro fa la differenza rispetto a Alessandro coi gol”. Ma c’è pure chi, come Mairzuc23, sostiene: “Per me potrebbero partire entrambi”. E chi invece risponde: “Nessuno dei due”.

