Inter, per Lautaro col Barcellona decisione presa: come giocherà Inzaghi martedì

Il Toro non ha riportato lesioni ma è difficile riaverlo in Champions. Intanto Farris svela il nome del suo sostituto dal primo minuto

L’Inter ha fatto il suo con il Verona, riuscendo ad ottenere i 3 punti. Ma ormai, più che la corsa scudetto, ai nerazzurri ciò che maggiormente interessa è arrivare al ritorno con il Barcellona senza subire ulteriori infortuni. A proposito della prossima gara: sono pochissime le chance di rivedere in campo Lautaro Martinez. Parola di Farris che intanto ha rilanciato la candidatura di Taremi quale potenziale sostituto.

Poche speranze per Lautaro

Il vice di Inzaghi, parlando a Sky, ha ammesso: “Lautaro non ha riportato una lesione. Un po’ di speranza c’è… ma per adesso la risposta alla domanda sul suo recupero è più no che sì. Proveremo di tutto perché è una partita fondamentale ma il ragazzo è fermo, non si allena. Ripeto, al momento è più no che sì. Chi giocherà al posto suo? Taremi ha avuto difficoltà in questo primo anno in Italia ma è un ragazzo straordinario e a Barcellona ha dato un ottimo contributo. È uno dei candidati”.

Il Verona un fastidio calcolato

L’Inter si è presentata in campo contro il Verona con tutte le riserve. Alla fine il turnover ha riguardato persino Sommer, rimpiazzato da Martinez. D’altro canto non si possono correre rischi: la partita di martedì sera contro il Barcellona è troppo importante. E Simone Inzaghi, da questo punto vista, aveva già reso chiaro quale fosse la sua priorità pur rimanendo in silenzio sia prima che dopo la sfida con gli scaligeri. Ciò che contava era uscire indenni dal campionato, vissuto come parentesi all’interno della Champions.

Il probabile 11 anti-Barcellona

A proposito di Champions, sembra già tutto definito per la formazione anti-Barcellona. Scontato il rientro dei titolari, motivo per cui si tornerà all’undici di base. Senza Pavard sarà Bisseck a formare il terzetto difensivo con Acerbi e Bastoni. Sulla linea di centrocampo Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Qualche dubbio c’è invece sul reparto offensivo, anche se Farris lo ha dissipato ai microfoni nel post Verona.

Lautaro-Taremi: l’unico dubbio rimasto

Su Lautaro non si forzerà la mano, anche perché lo staff ha la massima fiducia in Mehdi Taremi. Il 32enne iraniano non ha vissuto una buona stagione, però il suo atteggiamento nella gara di andata è piaciuto e potrebbe garantirgli un posto accanto a Thuram. Lautaro potrebbe andare in panchina e diventerebbe utile magari a partita in corso.