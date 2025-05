Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Valona-Valona. Si saluta l'Albania salendo sopra i 1000 metri

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 3.a tappa del Giro d'Italia 2025: Valona-Valona

La terza tappa del Giro d’Italia 2025 è la Valona-Valona, in programma domenica 11 maggio. La lunghezza è di 160 km ed è classificata come tappa 3 stelle di difficoltà. Termina il trittico d’apertura della Corsa Rossa in terra d’Albania, con una frazione di media montagna in cui per la prima volta in questa edizione si salirà sopra i 1.000 metri d’altitudine con il primo Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Ma il finale potrebbe vedere riassorbire eventuali fughe, con la vittoria che potrebbe decidersi in una volata ristretta.

Percorso della terza tappa: Valona-Valona

Il percorso è un anello che percorre la costa in direzione sud per poi risalire verso nord-ovest, passando per località come Gjorm, dove durante la seconda guerra mondiale le truppe della resistenza albanese infersero nel gennaio del 1943 una dura sconfitta a quelle italiane. Si passa poi per la ridente località sulla costa ionica di Himara e poi per il valico di alta montagna del Passo di Llogara (noto nella lingua locale come Qafa e Llogarasë), nei Monti Acrocerauni.

Altimetria della terza tappa

Tappa dal profilo ondulato, che parte in falsopiano prima di arrivare alla prima salita di giornata passati i primi 60 km dal via. A seguire un tratto sulla costa di più di 40 km, per poi affrontare il GPM di seconda categoria di Qafa e Llogarasë per oltre 10 km di lunghezza. Segue scollinamento con ripida discesa in direzione Valona. Ultimi 3 km in piano, rettilineo finale – adatto alle ruote veloci – di 1.200 metri.

Cronoprogramma della terza tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e gli orari di passaggio approssimativi.

Salite della terza tappa

In questo percorso di media montagna si raggiunge un dislivello di 2.800 metri: il primo strappo è la salita di Q. Shakellës al chilometro 65,4, classificata come GPM di quarta categoria. A seguire il primo GPM di seconda categoria di quest’anno, l’ascesa da 10,7 km di Qafa e Llogarasë, con pendenza media del 7,4% e punte del 12%.

Dove vedere la terza tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta e in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay, oltre che su Eurosport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.