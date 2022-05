19-05-2022 10:18

E’ già tempo di mercato. Nonostante il campionato sia ancora in corso sono cominciate le grandi manovre per la prossima stagione. Basta una mossa di una delle big per mettere in modo tutto l’ingranaggio del calciomercato. E quest’anno mai come in precedenza sembra esserci anche grande fretta nel portare a termine le trattative con tante società che vorrebbero anticipare la concorrenza per riuscire a strappare il prezzo migliore.

L’Inter mette Mkitaryan nel mirino

L’ultima idea in casa Inter la segnala il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà che rivela che l’Inter avrebbe cominciato a seguire da vicino Henrikh Mkhitaryan. Il giocatore armeno della Roma ha un contratto che scadrà alla fine di giugno e sembra piacere ai nerazzurri come alternativa per il centrocampo e in particolare come vice-Calhanoglu.

Inter, Mkhitaryan spacca i tifosi

Il calciatore armeno della Roma ha già compiuto 33 anni ma anche in questa stagione ha offerto un ottimo contributo alla causa della Roma mettendo insieme 43 presenze condite da 5 gol e 9 assist. Il calciatore armeno ha discusso a lungo con il club capitolino la possibilità di un rinnovo di contratto, possibilità che resta ancora sul tavolo ma che al momento non è stata ancora messa nero su bianco e per questo motivo è arrivato l’inserimento dell’Inter.

Mkhitaryan tiene in ansia due tifoserie

I tifosi nerazzurri però sembrano particolarmente scettici su questa possibilità anche in considerazione dell’età del giocatore: “Tecnicamente non si discute – dice Giulio – nelle idee di Inzaghi dovrebbe giocare da mezzala come Calhanoglu ma sono perplesso per l’età”. Anche Del ha dei dubbi: “Strappo e rifinitura sono ancora ottimi ma mi preoccupa la fase difensiva”. Mentre c’è chi ne fa una discorso più economico: “Prende 3,5. Se considerano 6 per Perisic eccessivi ma 3-4 per una riserva delle stesa età congrui, sono davvero da arrestare”.

La gran parte dei tifosi nerazzurri non sembra contenta di un eventuale arrivo del giocatore della Roma: “Ma lasciatelo lì dov’è. Ci stiamo librando di Vidal e Sanchez, e magari on ci sforziamo di dare 1 milione in più a Perisic e poi prendiamo lui”. E ancora: “No dai. Giocatore finito. Noi dobbiamo ringiovanire la rosa”, sostiene Svedese. Mentre è Leo a proporre l’alternativa: “Per me il perfetto vice-Calhanoglu è Asllani. Lo vedo molto meglio come mezz’ala di possesso perché bravo in rifinitura. Come vice-brodo torna Agrume che ha talento”.

