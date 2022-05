26-05-2022 12:18

Con l’avvio di quelle settimane che anticipano l’apertura della sessione stiva del calciomercato, ecco che si paventano le suggestioni. Le idee, le ipotesi, le possibili e infinite innocenti evasioni che nei mesi più intensi e centrali dell’anno preparano alla stagione che verrà, con quegli aggiustamenti e inevitabili cessioni utili a realizzare sogni di gloria e attirare i tifosi che sottoscriveranno abbonamenti e pacchetti.

Tutto ciò per introdurre quella meravigliosa opportunità che potrebbe concretizzarsi qualora offerta e domanda si incontrassero, come nel caso di Milan e Lukaku.

Lukaku scontento del Chelsea

Romelu Lukaku non è soddisfatto di questa sua stagione inglese, a prescindere dalle recenti difficoltà scaturite dalla delicata crisi internazionale e dalle sanzioni decise dal governo Johnson a carico degli oligarghi che i passato si sono lasciati ingolosire dal calcio britannico, come il buon Roman Abramovich con il Chelsea.

Suggestione Lukaku-Milan

Con la situazione di Ibra ancora da definire, soprattutto dopo l’operazione al ginocchio di mercoledì, l’attacco del Milan è tutto da costruire. Oltre a Giroud e all’arrivo praticamente certo di Origi dopo la finale di Champions, il CorSport ha lanciato questa suggestione, molto affascinante, sicuramente intrigante per i tifosi rossoneri che assisterebbero all’ennesimo scambio tra milanesi.

E l’arrivo di uno dei rivali meno amici di Zlatan, protagonisti nel derby dell’epico scontro con il famigerato testa a testa.

La nostalgia per l’Inter

L’Inter sarebbe la destinazione preferita da Lukaku, è innegabile: lo ha manifestato anche in forma non proprio diplomatica lo stesso attaccante belga, il quale ha suscitato l’ira del Chelsea per quanto dichiarato senza filtri, in una sorta di appello alquanto ingenuo.

Icardi libero in cerca di squadra

L’Inter è la destinazione preferita ma l’operazione è complicata anche perché non si potrebbe sfruttare il decreti crescita dal momento che Lukaku è andato via da appena una stagione. E per questa fondamentale ragione che il Milan potrebbe approfittarne, così come la Juventus che segue anche il buon Icardi.

Mauro rimane uno degli attaccanti sulla lista, ma con poche reti e una certa discontinuità non sarebbe tra i primissimi nomi su cui puntare nonostante l’ovvia uscita dal PSG dell’argentino, stando anche alle ultime mosse e ai post pubblicati dalla moglie agente, Wanda Nara.

VIRGILIO SPORT