Milan, Zlatan Ibrahimovic operato al ginocchio: i tempi di recupero

Colpo di scena in casa Milan: Zlatan Ibrahimovic è stato operato a Roma al ginocchio sinistro. L’attaccante svedese è arrivato oggi nella Capitale, al Salvador Mundi International Hospital(zona Gianicolo), per un controllo con il professor Volker Musahl, lo stesso che lo aveva visitato a Milanello un mese fa. Poco dopo è arrivato anche il suo agente Mino Raiola.

Proprio mentre la sua Svezia ha ottenuto la prima vittoria a Euro 2020 contro la Slovacchia, grazie a un rigore realizzato al 77′ da Forsberg, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto all’intervento al ginocchio sinistro, dopo un infortunio che non gli ha permesso di disputare le ultime partite di campionato. Un’assenza importante per i rossoneri, che sono però riusciti ugualmente a tornare in Champions League senza il loro leader, conquistando anche il secondo posto in classifica.

Per l’operazione di Zlatan Ibrahimovic, oltre a Volker Musahl, era presente anche Fabrizio Margheritini, insieme al direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e al consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Il Milan ha voluto rassicurare subito i tifosi, aggiornando con una nota le condizioni dell’attaccante svedese: “Zlatan sta bene e inizierà, da subito, il percorso riabilitativo”.

E’ già stato stabilito anche il tempo di recupero per rivedere Zlatan Ibrahimovic in campo. Fortunatamente per il Milan, l’attaccante rossonero dovrà stare a riposo per 2 mesi. Il campionato inizierà dopo la riabilitazione di Ibrahimovic, che però non avrà un’estate facile. La preparazione sarà sicuramente diversa rispetto ai compagni e c’è il rischio di non veder giocare Ibrahimovic nelle prime partite di campionato.

18-06-2021