06-06-2022 10:20

Una sorta di maledizione, un problema a cui i tifosi del Milan sembravano essere ormai abituati: i rinnovi complicati. Nel corso degli ultimi anni il club rossonero ha dovuto fare i conti con situazioni che sono state molto spiacevoli, ma stavolta sembra pronto a invertire la tendenza con il rinnovo di contratto in programma per Rafael Leao.

Rafael Leao: vicino il rinnovo di contratto

Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Milan sarebbero a lavoro per riuscire a mettere nero su bianco il nuovo accordo con Rafael Leao. Secondo il quotidiano sportivo l’unico problema è legato al suo procuratore Jorge Mendes che potrebbe essere tentato di proporre il giocatore in giro per l’Europa. Sul fronte finanziario l’accordo sembra vicino sulla base dei 4,5 milioni netti all’anno, non distante dai 6 richiesti dal calciatore.

Milan, si rompe la maledizione rinnovi

Nel corso delle ultime due stagioni il Milan ha visto partire a parametro zero giocatori importanti. L’anno scorso fu il momento di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, con i rapporti che sono rimasti piuttosto tesi con entrambi. Quest’anno è stata la volta di Franck Kessie, il cui addio è stato reso senza dubbio più dolce dalla conquista dello scudetto. Con Leao ora si spera che il ciclo di rinnovi maledetti sia arrivato alla conclusione.

Milan-Leao: sui social i tifosi fanno festa

Sui social rossoneri scoppia la festa. Rafael Leao è stato un giocatore chiave per la conquista dello scudetto. Secondo molti il giocatore chiave a disposizione di Stefano Pioli ed ha dalla sua anche la giovane età che gli lascia ampi margini di miglioramento: “Che bello vedere un giocatore che ci tiene alla maglia”, sottolinea Lisa. I tifosi del Milan tirano un sospiro di sollievo: “Una volta sistemata la questione Leao possiamo pensare solamente a fare mercato”.

C’è anche chi cerca di tenere a freno l’entusiasmo: “Io finché non vedo la firma non ci credo”, commenta Massimo. Ma per quasi tutti la sensazione è quella di un matrimonio che continuerà: “Ha sempre detto di stare bene a Milano, e Maldini vuole costruire la squadra su di lui. Ora però servono altri giocatori del suo livello”.