Milan: visite mediche in corso per Wranckx

01-09-2022 08:50

Aster Vranckx potrebbe essere l’ultimo tassello a centrocampo, del mercato dei rossoneri. L’ormai ex Wolfsburg è arrivato ieri intorno alle 19 a Milano pronto per iniziare la sua avventura in rossonero.

Massara e Maldini hanno scommesso con decisione sulle qualità di questo ragazzo classe 2002 che potrà regalare delle nuove soluzioni tattiche a Stefano Pioli. Questa mattina il centrocampista è arrivato intorno alle 8 alla Clinica privata la Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan.

Al termine delle consuete visite, la firma sul contratto. Wranckx arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro circa.