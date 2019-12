Il Milan starebbe pensando a Paulo Sousa nel 2020, in caso non venisse confermato Stefano Pioli alla guida tecnica della squadra rossonera.

A riportare l'indiscrezione è il quotidiano francese L'Equipe. Il tecnico portoghese, che dopo l'esperienza in Cina sta guidando attualmente il Bordeaux in Ligue 1, in serie A ha allenato la Fiorentina nel biennio 2015-2017.

SPORTAL.IT | 06-12-2019 17:04