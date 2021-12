Milano - Cortina, Malagò promette: "Cerimonia d'apertura a San Siro"

21-12-2021 12:29

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò ha parlato a Tiki Taka riguardo ai Giochi Olimpici di Milano Cortina e riguardo alla cerimonia inaugurale.

“Abbiamo vinto grazie a un dossier in cui c’era scritto che la cerimonia inaugurale era al Meazza, uno stadio da 80mila posti e quella di chiusura a Verona. Le parole vanno rispettate. Noi vogliamo e dobbiamo farlo a San Siro, qualunque San Siro sia: ristrutturato o parziale, questo verrà poi deciso dal sindaco Sala di cui mi fido ciecamente. Dovrà tenere conto delle esigenze di Milan e Inter, l’unica cosa che chiediamo, perché saremo in mondovisione, è che non ci sia un cantiere”.

