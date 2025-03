Milano-Cortina, dopo le polemiche la pista da bob e slittino è realtà. Zoeggeler: “Stupenda, mi mette i brividi”

Lunga 1749 metri di budello, la nuova pista di bob "Eugenio Monti" a Cortina d'Ampezzo è finalmente realtà e accoglie subito consensi estremamente positivi

Finalmente ci siamo, la pista “Eugenio Monti” a Cortina d’Ampezzo, dove si disputeranno le gare di bob, skeleton e slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è stata ufficialmente inaugurata dopo le tante polemiche e i timori che avevano accompagnato l’avvicendamento ai prossimi giochi olimpici invernali. Definita come “la pista più bella al mondo” dai tecnici, l’opera ha convinto anche la leggenda dello slittino azzurro Armin Zoeggeler.

Lunedì la prima discesa, oggi l’inaugurazione

In realtà che la pista fosse pronta lo si era già scoperto ieri lunedì 24 marzo, quando lo skeletonista azzurro Mattia Gasperi è stato il primo a testarla: “E’ una soddisfazione pazzesca, poter dire di essere sceso per primo sulla ‘mia’ pista, che vedo dalle finestre di casa – le parole Gaspari -. Non vedevo l’ora. Finalmente. E’ un’opera straordinaria, un mezzo miracolo”.

L’inaugurazione della nuova pista “Eugenio Monti” si è poi tenuta oggi martedì 25 marzo, chiudendo di fatto una questione che, tra polemiche e timori che non si riuscisse a completarla in tempo prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si trascinava ormai da anni.

1749 metri di budello per “la pista più bella mondo”

Con 1749 metri di budello e 16 curve, la nuova pista all’avanguardia ha subito riscosso consensi, soprattutto considerando che per realizzarla sono bastati solamente 400 giorni. Oltre agli apprezzamenti di Gasperi sono arrivati anche quelli dei tecnici, che hanno definito la nuova “Eugenio Monti” su cui si disputeranno le gare di bob, skeleton e slittino ai Giochi invernali di Milano-Cortina come “la pista più bella del mondo”. Insomma, non un giudizio indifferente.

Zoeggeler più che soddisfatto

Molto soddisfatto anche Armin Zoeggeler, leggenda dello slittino con due titoli olimpici e oggi direttore tecnico della Nazionale, che per la nuova pista ha speso solo belle parole: “Vedere questa pista con il ghiaccio mi mette i brividi. È davvero molto bella, per niente facile, con onde che bisogna affrontare alla massima velocità. Abbiamo tempo per provarla con gli atleti, studiarla a fondo e predisporre i materiali più adatti. Ma intanto, siamo qui e siamo felici di esserci”. La Nazionale azzurra avrà infatti 20 giorni di allenamenti fino a ottobre 2025, data dopo la quale la pista sarà aperta anche alle federazioni straniere.