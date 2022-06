Milano di nuovo in vantaggio nella serie scudetto: Virtus battuta in gara-3

12-06-2022 22:47

Al Mediolanum Forum di Assago l’ AX Armani Exchange Milano spazza via la Virtus Segafredo Bologna in gara-3 delle finali scudetto vincendo 94-82 la prima partita sul parquet amico e tornando in vantaggio nella serie per 2-1.

L’ Olimpia di Ettore Messina resta avanti per tutto il primo quarto, anche con 11 lunghezze di margine, ma lo chiude sul 31-27, e le V Nere di Sergio Scariolo all’inizio del secondo ribaltano il punteggio con un parziale di 9-2, tuttavia subiscono un controparziale di 12-2. Il primo tempo vede i padroni di casa ancora avanti ma di poco, 48-45.

Negli ultimi due quarti Milano resta sempre in vantaggio, operando una sorta di allungo nel terzo, che termina 78-68, poi negli ultimi dieci minuti restano sempre col controllo totale della situazione. Per l’Olimpia ci sono 22 punti di uno straordinario Nicolò Melli e 19 più 7 rimbalzi di Shavon Shields , per la Virtus 18 più 6 rimbalzi e 5 assist di Daniel Hackett e 14 di Marco Belinelli e Milos Teodosic . Gara-4 si giocherà sempre al Forum martedì sera.