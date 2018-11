Milano e Venezia a braccetto

Si è giocata la quinta giornata di andata della massima serie maschile di basket. Milano vince anche a Torino e resta a punteggio pieno così come l’Umana Venezia, che non dà scampo alla Segafredo Bologna. In fondo alla classifica, a 0 punti, insieme con Pistoia c’è anche, a sorpresa, Trento.

Risultati

Sidigas Avellino-Dolomiti Trento 110-72

Grissin Bon Reggio Emilia-Openjob Metis Varese 74-68

Germani Brescia-VL Pesaro 84-81

Umana Venezia-Segafredo Bologna 94-75

Vanoli Cremona-B. Sardegna Sassari 80-73

Alma Trieste-Oriora Pistoia 96-79

Happy Casa Brindisi-Red October Cantù 76-59

Fiat Torino-AX Armani Milano 71-93

