Milano, Messina: "Squadra coesa, Pozzecco decisivo"

31-10-2021 19:21

Il coach dell’Olimpia Ettore Messina spiega il segreto della vittoria contro Sassari: “Pozzecco, conoscendo così bene la squadra con cui abbiamo giocato, ha suggerito due/tre cose importanti, in una giornata in cui abbiamo deciso di lasciar fuori Shields e Hines”.

“Limitare la fisicità di Sassari è stato importante. Il dato a rimbalzo è stato decisivo, prendendone quasi il doppio di loro. Anche in post basso siamo riusciti a non soffrire. Non mi ero accorto del 30 di valutazione di Mitoglou, mi pare sia stato il migliore”.

“Sono contento per questo mese di ottobre. La squadra sta dimostrando coesione, voglia di fare le cose insieme. Sono contento anche grazie a Ricci, Biligha Alviti e Gigi (oggi non stava bene, ma è stato molto solido), siamo riusciti a vincere, anche gare importanti, limitando i minuti di tutti i nostri giocatori. Un piccolo risultato piuttosto importante, alla lunga”.

OMNISPORT