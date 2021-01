Milano perde in casa con Trieste ma resta largamente prima

L’Olimpia Milano perde clamorosamente in casa con l’Allianz Trieste per 100-81, seppellita da 24 punti di Juan Manuel Fernandez, ma anche subendo la seconda sconfitta stagionale rimane largamente prima in testa alla classifica della Serie A dopo la diciottesima giornata.

Alle sue spalle la Virtus Bologna, vincitrice ieri a Cremona per 88-75, Sassari, che ha osservato il turno di riposo, e Venezia, che è passata a Pesaro per 78-65. Nel derby lombardo che sa di antichi splendori Cantù col nuovo coach Bucchi ha battuto Varese per 97-82, vittorie esterne anche per la Fortitudo Bologna a Trento per 78-64 e per Treviso a Brescia per 94-91.

OMNISPORT | 31-01-2021 22:58