Milano-Sanremo: ecco i nomi più attesi al traguardo

Sono partiti da Abbiategrasso in 175, tra l'entusiasmo del pubblico presente. Stesse scene sono pronte all'arrivo

18-03-2023 14:07

Alle 10:16 è stata data la partenza, da Abbiategrasso, della Milano-Sanremo, che si può seguire in diretta su Rai 2 dalle 14. Sono partiti in 175 per affrontare i 294 chilometri che vedono i tratti più duri nel Turchino, nei tre Capi, nella Cipresa e nel Poggio a 9 chilometri dal traguardo.

Tanti i campioni al via, che possono aspirare a raccogliere la corona del vincitore da Matej Mohoric, All’assalto Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen e gli ex vincitori Julian Alaphilippe (2019) e Wout Van Aert (2020). Tra coloro che in passato hanno già trionfato nella Classicissima saranno al via anche Mark Cavendish (2009), John Degenkolb (2015), Arnaud Démare (2016), Michal Kwiatkowski (2017) e Jasper Stuyven (2021). Altri nomi attesi sono Peter Sagan, Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Filippo Ganna, Magnus Cort Nielsen, Cristophe Laporte, Alberto Bettiol, Biniam Girmay, Fernando Gaviria, Arnaud De Lie e Anthony Turgis.