Milesi: “In Olanda con la DSM per confrontarmi con i grandi”

Una scelta per il neoprofessionista dettata dalla condizione italiana dove “corri sempre con gli stessi corridori”

05-04-2023 11:16

Arrivato al ciclismo soltanto tre anni fa, dopo aver praticato sci e calcio, Lorenzo Milesi, 21enne neoprofessionista alla DSM, ha avuto subito le idee molto chiare sul suo futuro in bici. Compresa la decisione di andare in Olanda, prima come stagista lo scorso anno e ora come neoprofessionista. Per lui da parte del team con licenza World Tour un contratto triennale. “È una scelta che rifarei assolutamente – ha dichiarato a OA Sport – all’estero riesci a confrontarti con molti più corridori. Il problema del correre in Italia, escluse le gare internazionali, è che corri sempre con gli stessi corridori e quindi hai poche opportunità per poterti confrontare”.