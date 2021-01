Milik, Boniek: "Se non gioca niente Europeo"

E’ un momento particolarmente delicato quello che sta vivendo Arcadiusz Milik, finito ai margini del progetto partenopeo e senza minuti nelle gambe.

Il tempo inizia a stringere: ormai l’attaccante polacco non vede il campo da oltre quattro mesi e l’inattività si sa, in questi casi, non fa bene. La situazione con il Napoli è in stallo: la dirigenza biancoazzurra vuole monetizzare il più possibile la sua cessione, anche a Gennaio, ma se non arrivasse la cifra richiesta (si parla di 8/10 milioni) l’entourage napoletano è pronta a perderlo anche a 0 euro a Giugno. In caso della seconda ipotesi, l’inattività di Milik sarebbe di un anno e questo lo porterebbe a non essere convocato per gli Europei.

“Se Milik non trova una squadra non può partecipare agli Europei”. Questa la presa di posizione categorica del presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek. Il guaio per l’attaccante azzurro, spiega Il Mattino, è che non ci sono offerte concrete. Prima l’Atletico Madrid, poi il Marsiglia…ma per adesso solo tante chiacchiere.

Al suo agente, David Pantak, l’arduo compito di trovare una soluzione entro il primo febbraio.

OMNISPORT | 13-01-2021 09:15