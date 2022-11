19-11-2022 08:58

E’ accostato alla Juventus da anni ad ogni sessione di mercato ma alla fine è sempre rimasto alla Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ora è concentrato solo sul Mondiale e non vuole essere distratto da vicende di mercato ma il suo nome torna a rimbalzare nel valzer delle trattative con i bianconeri che continuano a pensare a lui come l’uomo nuovo per il futuro.

Juventus, Milinkovic-Savic era stato già preso la scorsa estate

Un retroscena lo rivela Tuttosport che scrive che Sergej Milinkovic-Savic era a un passo dalla firma con la Juve. Meno di tre mesi fa, incassato il colpo dell’infortunio di Paul Pogba e chiusa l’operazione per Filip Kostic, il club bianconero aveva deciso di andare una volta per tutte all’assalto del centrocampista della Lazio.

Trovata l’intesa: la Juve era disposta a mettere sul piatto 50 milioni di euro più 10-15 di bonus per il suo cartellino, con la previsione di un ingaggio da 5.5 milioni netti più 1.5 di bonus all’anno. L’agente del serbo, Mateja Kezman, era anche stato nella sede torinese, ma poi è mancato l’ultimo passaggio.

Juventus, l’illusione di recuperare Pogba bloccò affare Milinkovic-Savic

A frenare tutto non fu solo una considerazione di carattere economico; prevalse l’illusione di poter recuperare Pogba per ottobre, e con la conferma di Adrien Rabiot l’esigenza maggiore sembrava esserci in regia, così è arrivato Leandro Paredes. Ora però la Juve si è pentita ed in estate tornerà alla carica per il serbo, specie se Rabiot non dovesse rinnovare. E Lotito permettendo.

Juventus, i tifosi scettici sull’affare Milinkovic-Savic

Fioccano le reazioni sui social: “Se si vuol chiudere si chiude. Come per Bremer. Se non si fa probabilmente manca la grana”, oppure: “Poi è mancato l’ultimo passo . Traduzione: Volevano pagare in 15 comode rate ma Lotito non ha accettato , poi l’idea geniale Paredes” e anche: “Dieci anni che deve vestire la maglia della juventus” e poi: “Poi la virata, si sono accorti che non avevano i 60 milioni” e infine: “Ho come l’impressione che dopo 18 anni ancora non abbiano capito chi è Claudio Lotito altrimenti ste cose non le scriverebbero manco per sbaglio”.