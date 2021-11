Milinkovic-Savic, indizi sul futuro. L'agente: "Presto una nuova avventura"

19-11-2021 16:50

Questa in corso è la settima stagione per Sergej Milinkovic-Savic con addosso la maglia della Lazio : acquistato nel 2015 dal Genk dopo averlo soffiato alla Fiorentina, il serbo si è progressivamente guadagnato la fiducia degli addetti ai lavori imponendosi come uno dei migliori centrocampisti del vecchio continente.

La recente qualificazione a Qatar 2022 è solo la ciliegina sulla torta di una carriera che ha ancora tanto da raccontare, anche se è difficile dire se il prosieguo sarà ancora tra le fila biancocelesti: a far tremare i tifosi capitolini ci ha pensato il procuratore del ragazzo, l’ex attaccante Mateja Kezman , raggiunto dai microfoni di ‘TuttoJuve’.

“A dire il vero, ci sono stati pochi colloqui seri con i bianconeri. Alla fine non è successo nulla e non è stato trovato nessun accordo”.

L’avvenire di Milinkovic-Savic, legato alla Lazio da un contratto valido fino al 30 giugno 2024, è destinato a svilupparsi in nuovi lidi: tante le pretendenti per il gioiello serbo, non solo la Juventus.

“Con tutto il rispetto per la Lazio, Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni. La Juve , a mio parere, è ancora un grande club e penso che per chiunque sia un onore giocare per quel club. Vedremo cosa ci porterà domani, quale sarà la strada che gli indicherà Dio”.

OMNISPORT