Milwaukee impatta la serie: i Nets tremano per Irving

Dal -39 di gara-2 alla rinascita avviata in gara 3 e completata in quella successiva. La serie tra Bucks e Nets è in perfetto equilibrio dopo la seconda vittoria consecutiva della squadra di Budenholzer .

Milwaukee rimonta da -11 all’inizio del secondo quarto grazie a un’ottima prova del collettivo. PJ Tucker limita in difesa Kevin Durant (che ha bisogno di 25 tiri per segnare 28 punti) e piazza le due triple che spaccano la partita nel suo momento decisivo, e il resto lo fa un super Giannis Antetokounmpo, autore di 34 punti, 12 rimbalzi con 14/26 al tiro.

Il momento chiave del match è però stato l’infortunio occorso a Kyrie Irving a metà secondo quarto: il numero 11 dei Nets si è procurato una brutta distorsione alla caviglia ricadendo male sul piede destro, senza più riuscire a tornare in campo.

Le radiografie hanno escluso fratture, ma in casa Brooklyn, dove il recupero di Harden è tutt’altro che certo, c’è molta preoccupazione considerando che pur avendo giocato appena 17 minuti l’ex Celtics è stato l’unico altro giocatore in grado di andare in doppia cifra (11 punti) oltre a Durant.

OMNISPORT | 13-06-2021 23:17