Miro Bilan: "Il mio rapporto con Pozzecco"

Miro Bilan è stato uno dei migliori giocatori del girone d’andata della Serie A. Anzi, il migliore secondo il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco che lo ha candidato come mvp.

Il centro croato ha fatto il punto sulla stagione della Dinamo Sassari in un’intervista a ‘Tuttosport’ nella quale ha parlato anche del proprio rapporto con lo stesso Pozzecco: “Siamo buoni amici da quando venne in Croazia come assistant coach. Si creò subito un buon feeling. Parliamo tanto. Gianmarco sta facendo un grande lavoro e questo è sotto gli occhi di tutti. Penso possa ambire ad un top club da Eurolega e che possa fare una grande carriera”.

“In Serie A – ha aggiunto Bilan – ci sono tanti campioni, io sto facendo il mio, ma a me interessa il bene della squadra. Questo è un club solido e ambizioso che in Italia è quasi sempre arrivato in fondo. Credo ci siano le possibilità per vincere qualcosa”.

OMNISPORT | 26-01-2021 11:30