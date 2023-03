Miroslav Klose esonerato, l'ultimo posto in classifica lo condanna

La prima stagione da allenatore dell'ex Lazio e Bayern dura meno di un anno

Arriva il primo esonero nelle nova carrera di allenatore per l’ex attaccante della Germania Miroslav Klose. Dopo 24 partite (2 in Coppa e 22 in Bundesliga Austriaca) la società Scr Altach – attualmente ultima in classifica con soli 17 punti – ha sollevato dall’incarico l’ex giocatore di Lazio e Bayern Monaco. A costare definitivamente la panchina, nonostante i pochi punti raccolti in stagione è stato dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Red Bull Salisburgo.

Nonostante l’esonero, l’amministratore delegato del club ha ringraziato Klose per le sue grandi doti professionali e umane. “È stata una grande esperienza averlo visto come allenatore e soprattutto come persona ad Altach. Ha dato tutto dal primo all’ultimo giorno”.

Per Klose era la prima panchina da Head Coach con una prima squadra. L’esperienza da tecnico non è iniziata nel migliore dei modi nonostante Klose avesse già avuto la possibilità di allenare le giovanili del Bayern (FC Bayern U17) in ben 49 occasioni ottenendo un buon bottino: la media punti nel settore giovanile dei bavaresi dice 2.22 punti a partita (fonte Transfermarkt).

La panchina arriva anche in prima squadra al Bayern: il primo luglio 2020 Klose firma per i bavaresi e diventa l’allenatore in seconda, aiutando l’Head Coach Hans-Dieter Flick. Al termine della stagione non viene confermato e, un anno dopo, il 1 luglio 2022, accetta l’incarico ad Altach e si lega al club austriaco.

A commentare il divorzio con Klose è stato anche Georg Festetics, direttore sportivo, della squadra austraica: “Nel corso della nostra analisi, siamo giunti alla decisione che la squadra ha bisogno di nuovo slancio per raggiungere il nostro obiettivo di restare in campionato, a cui subordinamo tutto il resto. Miroslav ha tutti i presupposti per festeggiare grandi successi da allenatore. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Miroslav per la collaborazione, in cui gli interessi del club sono sempre stati al centro”.