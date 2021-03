Mitrovic risponde a Ronaldo: "Non credo che la palla sia entrata"

Quattro punti in due partite nelle qualificazioni mondiali per il Portogallo che sabato sera si è fatto rimontare dalla Serbia: in vantaggio di due reti, i lusitani sono stati raggiunti sul 2-2 con tanto di polemica finale.

Protagonista Cristiano Ronaldo, il cui tentativo è stato neutralizzato da Stefan Mitrovic dopo che il pallone aveva oltrepassato la linea di porta: il fuoriclasse della Juventus, sentendosi defraudato, ha reagito in malo modo togliendosi la fascia da capitano e gettandola violentemente a terra.

A pochi giorni dal ‘fattaccio’, sono arrivate le dichiarazioni di Mitrovic che, ai microfoni di ‘Novosti’, ha tenuto a ribadire la propria linea di pensiero sulla regolarità del suo intervento disperato, nonostante le immagini dicano chiaramente altro.

“Ronaldo ha il suo punto di vista della situazione e può essere arrabbiato, ma non credo che la palla sia entrata. Siamo contenti di questo risultato, abbiamo conquistato un punto importante alla fine”.

Uscita che non farà di certo piacere a Ronaldo, probabilmente ancora irritato per una decisione che la Goal Line Technology – se ci fosse stata – avrebbe modificato in suo favore.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:00