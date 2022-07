Mkhitaryan sulle orme di Djorkaeff: "Un orgoglio essere all'Inter"

02-07-2022 15:52

Fonte: NurPhoto via Getty Images

Fioccano le ufficializzazioni in casa Inter. Dopo quella più attesa, che ha sancito il ritorno di Romelu Lukaku, quella di Kristjan Asllani e di André Onana, ecco il quarto rinforzo della fin qui scoppiettante estate nerazzurra.

Dopo l’annuncio e i primi messaggi social a tinte nerazzurre,

Henrikh Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo centrocampista (offensivo) dell’Inter, affare già delineato da settimane.

L’armeno arriva a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Roma e ha pronunciato le prime parole da giocatore dell’Inter direttamente dalla sala trofei del club: “Sono molto felice,non vedo l’ora di iniziare, di allenarmi con la squadra e di giocare con la maglia dell’Inter. Ho già parlato con il mister, voglio aiutare la squadra. Ringrazio i tifosi per il sostegno, li aspetto allo stadio per spingerci verso lo scudetto”.

Mkhitaryan è il primo armeno “puro” della storia dell’Inter, ma il riferimento a Youri Djorkaeff, idolo dei tifosi a fine anni ’90 e francese di origini armene è inevitabile, così come quello al rapporto speciale avuto con i nerazzurri nelle tre stagioni alla Roma, con tre gol e un assist: “Non so perché, però mi riusciva bene giocare contro l’Inter – scherza l’ex giallorosso – Adesso non vedo l’ora di segnare con questa maglia. Djorkaeff è stato uno dei miei idoli, lo seguivo da piccolo, sono riuscito a fare una foto con lui. E’ stato un giocatore eccezionale, ha lasciato un segno nella storia di questo club. Voglio riuscirci anche io”.

