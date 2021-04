MLB: Altro ko per gli Yankees; vola Houston

Nell’American League sconfitta casalinga per gli Yankees contro i Blue Jays di Toronto che si impongono allo Yankee Stadium davanti a 10000 spettatori per 3-1. Bella vittoria di Baltimore che inanella la terza vittoria consecutiva di questo inizio campionato: gli Orioles vincono infatti 11-3 a Boston. Partenza da brivido per i Red Sox alla loro terza sconfitta su tre match.

Molto bene anche Houston alla quarta vittoria di seguito: gli Astros dominano e superano Oakland 9-2, giunti al loro quarto ko di fila.

San Diego Padres – Arizona Diamondbacks 1-3

Oakland Athletics – Houston Astros 2-9

Colorado Rockies – Los Angeles Dodgers 2-4

Chicago Cubs – Pittsburgh Pirates 4-3

Kansas City Royals – Texas Rangers 3-7

Milwaukee Brewers – Minnesota Twins 2-8

Boston Red Sox – Baltimore Orioles 3-11

Cincinnati Reds – St.Louis Cardinals 12-1

Detroit Tigers – Cleveland Indians 3-9

New York Yankees – Toronto Blue Jays 1-3

Philadelphia Phillies – Atlanta Braves 2-1

Seattle Mariners – San Francisco Giants 4-0

Los Angeles Angels – Chicago White Sox 5-3

San Diego Padres – Arizona Diamondbacks 7-0

Colorado Rockies – Los Angeles Dodgers 5-6

Milwaukee Brewers – Minnesota Twins 0-2

Miami Marlins – Tampa Bay Rays 12-7

OMNISPORT | 05-04-2021 09:42