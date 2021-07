MLB, blackout Giants contro i Dodgers

Una vittoria ed una sconfitta per i Red Sox contro i Blue Jays: la squadra di Boston subisce così l’aggancio degli Astros, travolgenti a Seattle, al primo posto dell’American League. Occasione sprecata per accorciare invece per White Sox e Tampa Bay, entrambe sconfitte.

Va male anche all’altra capolista: Giants travolti in casa dai Dodgers, primi inseguitori nella classifica della National League, ma San Francisco mantiene il primato. Vince anche Milwaukee.

I risultati della notte:

Minnesota Twins-Detroit Tigers 14-17

Cleveland Indians-St.Louis Cardinals 7-2

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays 1-4

Seattle Mariners-Houston Astros 4-11

San Diego Padres-Oakland Athletics 4-10

Pittsburgh Pirates-Milwaukee Brewers 3-7

Baltimore Orioles-Miami Marlins 8-7

Tampa Bay Rays-New York Yankees 1-3

New York Mets-Atlanta Braves 2-1

Boston Red Sox-Toronto Blue Jays 4-1

Texas Rangers-Arizona Diamodbacks 2-3

Chicago Cubs-Cincinnati Reds 2-8

Kansas City Royals-Chicago White Sox 3-2

Los Angeles Angels-Colorado Rockies 8-7

San Francisco Giants-Los Angeles Dodgers 0-8

OMNISPORT | 29-07-2021 07:45