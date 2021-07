MLB: Boston e Chicago in vetta all'American League

Ottimo momento di forma per Boston e Chicago che guidano la classifica dell’American League.

I Red Sox si impongono in casa col punteggio di 6-2, contro Kansas City giunta alla settima sconfitta consecutiva. Terzo successo di fila per Chicago invece che ha la meglio su Minnesota con un rotondo 13-3.

Prosegue il momento no degli Astros. Dopo essere stati in vetta alla classifica, Houston scivola in terza posizione venendo sconfitto in casa dagli Orioles al loro terzo successo consecutivo.

Belle vittorie per Oakland (3-1) sui Texas Rangers; per Seattle che sbanca Toronto (9-7) dopo un extra inning; per Los Angeles che batte in trasferta gli Yankees (11-8) e per Detroit capace di andare a vincere a Cleveland 7-1.

In National League invece Dodgers, Padres e Brewers approfittano del ko di ieri di San Francisco per ridurre il gap proprio nei confronti dei Giants.

RISULTATI

New York Yankees-Los Angeles Angels 8-11

Philadelphia Phillies-Miami Marlins 6-11

Toronto Blue Jays-Seattle Mariners 7-9

Boston Red Sox-Kansas City Royals 6-2

Cincinnati Reds-San Diego Padres 5-7

Cleveland Indians-Detroit Tigers 1-7

Atlanta Braves-New York Mets 20-2

Chicago White Sox-Minnesota Twins 13-3

Houston Astros-Baltimore Orioles 2-5

Oakland Athletics-Texas Rangers 3-1



OMNISPORT | 01-07-2021 09:11