MLB: cadono Tampa Bay e San Francisco

A due settimane dalla fine della regular season e che con il posto alle World Series ormai in tasca, le big della Mlb tirano il fiato.

Tampa Bay perde infatti ancora, per la terza volta nelle ultime quattro partite, piegata ancora da Toronto.

Un ko che fa ancora più male alla squadra di Cash, in corsa per la prima testa di serie nella post season, alla luce del ko dei Giants. San Francisco si ferma infatti dopo sette vittorie consecutiva, sconfitta a sorpresa dai Padres. San Diego, al contrario, stoppa la serie di cinque ko di fila e si rilancia nella corsa al miglior piazzamento in vista delle World Series.

In quest’ottica brutte sconfitte anche per Milwaukee e White Sox, mentre si rilanciano Red Sox e Oakland che si aggiudicano gli scontri diretti contro Seattle e Kansas City.

I risultati della notte:

Washington Nationals-Miami Marlins 6-8

Detroit Tigers-Milwaukee Brewers 4-1

Toronto Blue Jays-Tampa Bay Rays 6-3

Seattle Mariners-Boston Red Sox 4-9

Pittsburgh Pirates-Cincinnati Reds 5-4

Baltimore Orioles-New York Yankees 3-4

Philadelphia Phillies-Chicago Cubs 6-5

New York Mets-St.Louis Cardinals 4-11

Atlanta Braves-Colorado Rockies 2-3

Minnesota Twins-Cleveland Indians 3-12

Texas Rangers-Houston Astros 2-7

Chicago White Sox-Los Angeles Angels 2-3

Kansas City Royals-Oakland Athletics 10-12

San Francisco Giants-San Diego Padres 6-9

Los Angeles Dodgers-Arizona Diamondbacks 5-3

OMNISPORT | 16-09-2021 08:04