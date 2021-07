MLB: doppia sconfitta per i Dodgers

Notte “nera” per le grandi della National League. Perdono infatti contemporaneamente i Giants, ko in casa contro i Cardinals, ma anche a sorpresa i Dodgers, piegati per due volte in poche ore dai Marlins dopo la lunghissima serie di successi. Stop che si uniscono a quello deoi Brewers, sconfitti il giorno prima a New York contro i Mets e che alla fine fanno sorridere San Francisco, che mantiene il primato.

Cade anche la capolista dell’American League, i Boston Red Sox, sconfitti dai Los Angeles Angels. In questo caso però le inseguitrici ne approfittano: Houson ha infatti la meglio su Oakland e accorcia verso la vetta della classifica, così come i White Sox, capaci di vincere sul diamante di Minnesota e Tampa Bay, che allarga la crisi di Cleveland, giunta alla settima sconfitta consecutiva. Crollo dei Mariners in casa contro gli Yankees.

I risultati della notte:

Miami Marlins-Los Angeles Dodgers 5-4

San Francisco Giants-St.Louis Cardinals 3-5

Baltimore Orioles-Toronto Blue Jays 7-5

Pittsburgh Pirates-Atlanta Braves 2-1

Miami Marlins-Los Angeles Dodgers 2-1

Chicago Cubs-Philadelphia Phillies 10-15

Texas Rangers-Detroit Tigers 10-5

Houston Astros-Oakland Athletics 9-6

Kansas City Royals-Cincinnati Reds 7-6

Minnesota Twins-Chicago White Sox 1-4

Los Angeles Angels-Boston Red Sox 5-3

Arizona Diamondbacks-Colorado Rockies 4-3

San Francisco Giants-St.Louis Cardinals 5-6

San Diego Padres-Washington Nationals 7-4

Seattle Mariners-New York Yankees 1-12



OMNISPORT | 07-07-2021 08:37