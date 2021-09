MLB: Houston, Toronto e Boston ok

Nei pochi incontri giocati questa notte oltre ocenao, spiccano le vittorie di Tampa, Houston, Toronto e Boston.

Dopo il ko subito a Toronto, i Rays reagiscono e si confermano leader dell’American League sconfiggendo 5-2 i Detroit Tigers che perdono dopo un filotto di tre successi consecutivi. Vittoria strameritata per Houston che espugna Texas: gli Astros battono 12-1 i Rangers e mantengono la seconda posizione. Doppia sconfitta invece per Chicago contro i Los Angeles Angels: questa notte i White Sox hanno nuovamente perso in casa per 9-3.

Bella vittoria invece per Boston che si impone a Seattle. I Red Sox vincono 9-4 contro i Mariners. Cade New York a Baltimore: Yankees sconfitti 3-2 dagli Orioles.

In National League cade San Francisco. I Giants cadono di nuovo in casa contro San Diego (4-7) ma sono sempre primi; in seconda posizione i Dodgers giunti al loro sesto successo consecutivo battendo 5-3 Arizona. Nuovo ko a Detroit per Milwaukee: i Brewers inciampano e perdono 4-1.

Male anche i Braves: Atlanta perde tra le mura amiche contro i Colorado Rockies.

RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia Phillies – Chicago Cubs 17-8

Tampa Bay Rays – Detroit Tigers 5-2

Texas Rangers – Houston Astros 1-12

Baltimore Orioles – New York Yankees 3-2

San Francisco Giants- San Diego Padres 4-7

Chicago White Sox – Los Angeles Angels 3-9

Kansas City Royals – Oakland Athletics 2-7

Pittsburgh Pirates – Cincinnati Reds 0-1

OMNISPORT | 17-09-2021 09:23