24-10-2021 08:41

I Braves tornano a disputare le World Series (l’ultima volta nel lontano 1999). Decisiva la vittoria in gara sei, vinta per 4-2 da Atlanta che chiude così la serie con i Los Angeles Dodgers per 4-2.

“È davvero un grande momento, non solo nella mia carriera, ma anche nella mia vita, ma voglio di più. Voglio vincere le World Series”, le parole di Rosario, stella dei Braves, a ESPN.

