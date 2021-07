MLB, i Red Sox affondano anche gli Yankees

Vittorie per tre delle prime cinque della classifica dell’American League nella notte italiana della Mlb. I Red Sox infilano il terzo successo di fila superando i New York Yankees nel match più atteso del turno. Ok anche Tampa Bay e Oakland, sui non facili diamanti di Cleveland e Seattle.

Nella National League ok i San Francisco Giants, che rafforza il primato superando anche l’altra squadra di Los Angeles, gli Angels, dopo il successo nello scontro diretto contro i Dodgers, e San Diego.

I risultati della notte:

Detroit Tigers-Texas Rangers 7-5

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves 2-7

Boston Red Sox-New York Yankees 5-4

Cleveland Indians-Tamba Bay Rays 4-5

Miami Marlins-San Diego Padres 2-3

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs 3-2

Minnesota Twins-Los Angeles Angels 2-3

Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 3-5

Seattle Mariners-Oakland Athletics 1-4

OMNISPORT | 23-07-2021 08:05