MLB: i Red Sox cadono a Baltimore

Trasferta negativa per la capolista Boston che in quel di Baltimore trova una sconfitta abbastanza inaspettata. I Red Sox si piegano agli Orioles, terz’ultimi nella classifica dell’American League, per 4-1. Nonostante questo ko, Boston mantiene la testa della classifica ed è atteso al prossimo match da Oakland, terza forza del torneo.

Altalenante fin qui il campionato di Houston: dopo una vittoria e una sconfitta contro Toronto, arriva un altro ko casalingo, questa volta contro Los Angeles (4-5) che vincono invece la loro seconda gara consecutiva, dopo il successo ottenuto nel derby sui Dodgers.

Bella vittoria di San Francisco che supera i Texas Rangers col risultato di 3-1. Tonfo dei Pirates invece contro Cincinnati: i Reds si impongono 14-1 su Pittsburgh, mentre Arizona ha la meglio sui Miami Marlins (5-2)

Pittsburgh Pirates-Cincinnati Reds 1-14

Baltimore Orioles-Boston Red Sox 4-1

Houston Astros-Los Angeles Angels 4-5

Colorado Rockies-San Diego Padres rinviata per maltempo

Arizona Diamondbacks-Miami Marlins 5-2

San Francisco Giants-Texas Rangers 3-1

OMNISPORT | 11-05-2021 09:12