MLB: Red Sox ok, White Sox ko

Boston espugna Los Angeles: i Red Sox si confermano primi nell’American League grazie al 5-4 conquistato all’Angel Stadium of Anaheim contro gli Angels che trovano il ko dopo quattro vittorie consecutive.

Bella vittoria di Minnesota che in casa batte Chicago. I White Sox perdono 8-5 e mancano l’occasione di scalare la classifica. Anzi si devono guardare le spalle, dove Tampa Bay vince e incalza proprio Chicago. I Rays sconfiggono infatti Cleveland 9-8 caduti in una profonda crisi di risultati.

Importanti vittorie esterne per Detroit che battono i Texas Rangers 7-3 e per Cincinnati che espunga Kansas City 6-2.

Clamoroso in National League: perdono tutte le prime quattro della classifica: San Francisco ko contro i Cardinals (5-3); i Dodgers perdono a Miami contro i Marlins per 5-4; i Brewers perdono contro i Mets (2-4) e San Diego cade in casa contro Washington (5-7).

RISULTATI DELLA NOTTE

San Francisco Giants-St.Louis Cardinals 3-5

Miami Marlins-Los Angeles Dodgers 5-4

Pittsburgh Pirates-Atlanta Braves 11-1

Minnesota Twins-Chicago White Sox 8-5

New York Mets-Milwaukee Brewers 4-2

Tampa Bay Rays-Cleveland Indians 9-8

Chicago Cubs-Philadelphia Phillies 3-13

Texas Rangers-Detroit Tigers 3-7

Kansas City Royals-Cincinnati Reds 2-6

Los Angeles Angels-Boston Red Sox 4-5

San Diego Padres-Washington Nationals 5-7

OMNISPORT | 06-07-2021 09:22