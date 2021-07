MLB: si riscattano Tampa Bay e Kansas City

Prosegue inarrestabile fino ad ora la marcia in vetta della classifica dell’American League dei White Sox. Chicago anche questa notte ha avuto la meglio sui Minnesota Twins vincendo 9-5 confermandosi la squadra da battere.

Sale al secondo posto Houston: gli Astros battono in casa Cleveland 9-3 superando i Boston red Sox che rimangono al terzo posto. Si riscatta Tampa che sconfigge tra le mura amiche 9-3 Baltimore.

Dopo due ko consecutivi si riscatta anche Kansas City: i Royals hanno la meglio sui Brewers a Milwaukee per 5-2. Non fa quasi più notizia invece il ko di Texas. I Rangers perdendo a Detroit (4-1 contro i Tigers) inanellano la loro settima sconfitta consecutiva. Terzo successo di fila invece per New York: gli Yankees superno 6-4 i Phillies di Philadelphia.

In National League perde la capolista San Francisco: i Giants nel big match di giornata, sono sconfitti dai Los Angeles Dodgers. Quarto ko di fila per Miami che perde a Washington.

RISULTATI

New York Yankees-Philadelphia Phillies 6-4

Washington Nationals-Miami Marlins 6-3

Cincinnati Reds-New York Mets 4-3

Detroit Tigers-Texas Rangers 4-1

Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles 9-3

Atlanta Braves-San Diego Padres 2-1

Chicago White Sox-Minnesota Twins 9-5

Houston Astros-Cleveland Indians 9-3

St.Louis Cardinals-Chicago Cubs 6-7

Colorado Rockies-Seattle Mariners 4-6

Arizona Diamondbacks-Pittsburgh Pirates 11-6

Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 8-6

OMNISPORT | 21-07-2021 09:01